Министерство инфраструктуры Польши подготовило проект постановления о расширении электронной системы взимания платы e-TOLL почти на 880 километров автомагистралей, скоростных дорог и дорог государственного значения. Изменения должны вступить в силу 16 марта 2027 года.

Сеть вырастет до 6,75 тысячи километров

В настоящее время e-TOLL охватывает почти 5,9 тысячи километров трасс. После запланированного расширения протяженность сети платных дорог составит примерно 6,75 тысячи километров, сообщает RMF24.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что расширение системы должно увеличить поступления в Национальный дорожный фонд, а также способствовать оптимизации перевозок и более сбалансированному развитию автомобильного и железнодорожного транспорта.

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Предыдущее расширение произошло в 2026 году

Предыдущий этап расширения сети e-TOLL вступил в силу 1 февраля 2026 года. Тогда системой охватили около 645 километров маршрутов, а общая протяженность платных дорог выросла с 5 225 до почти 5 870 километров.

Одновременно тарифы для транспортных средств массой более 3,5 тонны и автобусов повысили на 40–42% в зависимости от категории. Согласно оценке воздействия регулирования, поступления от e-TOLL в 2026 году должны достичь почти 6,6 млрд злотых. Новое постановление планируют принять в четвертом квартале 2026 года.

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