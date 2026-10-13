Ministerstwo Infrastruktury Polski przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rozszerzenia elektronicznego systemu poboru opłat e-TOLL o prawie 880 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Zmiany mają wejść w życie 16 marca 2027 roku.

Sieć wzrośnie do 6,75 tysiąca kilometrów

Obecnie e-TOLL obejmuje prawie 5,9 tysiąca kilometrów tras. Po planowanym rozszerzeniu długość sieci dróg płatnych wyniesie około 6,75 tysiąca kilometrów, informuje RMF24.

W Ministerstwie Infrastruktury oświadczono, że rozszerzenie systemu ma zwiększyć wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego, a także przyczynić się do optymalizacji przewozów i bardziej zrównoważonego rozwoju transportu drogowego i kolejowego.

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Poprzednie rozszerzenie nastąpiło w 2026 roku

Poprzedni etap rozszerzenia sieci e-TOLL wszedł w życie 1 lutego 2026 roku. Wówczas system objął około 645 kilometrów tras, a łączna długość dróg płatnych wzrosła z 5 225 do prawie 5 870 kilometrów.

Jednocześnie stawki dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów podniesiono o 40–42%, w zależności od kategorii. Według oceny skutków regulacji wpływy z e-TOLL w 2026 roku mają sięgnąć prawie 6,6 mld złotych. Nowe rozporządzenie ma zostać przyjęte w czwartym kwartale 2026 roku.

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