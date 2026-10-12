Włochy prowadzą wspólnie z europejską firmą MBDA testy integracji jej uzbrojenia z nowym dronem uderzeniowym Astore Levante, rozwijanym przez turecką firmę Baykar i włoską Leonardo. Poinformował o tym w Rzymie szef Włoskich Sił Powietrznych generał Antonio Conserva, podaje Defense News.

Poszukiwanie uzbrojenia dla drona

Astore Levante powstał na bazie tureckiego Baykara TB-3. Aparat jest montowany we Włoszech w przedsiębiorstwie LBA Systems, wspólnym przedsięwzięciu Baykara i Leonardo. Włoskie Siły Powietrzne mają początkowo zamówić trzy systemy, z których każdy będzie składał się z dwóch dronów.

Dron ma otrzymać sensory Leonardo. Podczas prezentacji na pokazach lotniczych w Farnborough w lipcu był demonstrowany wraz z tureckimi środkami rażenia: kierowanymi bombami z rodziny MAM firmy Roketsan oraz minipociskiem manewrującym KEMANKES-1 firmy Baykar.

Conserva zaznaczył, że ostateczna decyzja dotycząca uzbrojenia nie została jeszcze podjęta. Według niego tureckie uzbrojenie jest naturalną opcją dla tej platformy, jednak Włochy współpracują także z MBDA i małymi włoskimi grupami przemysłowymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Certyfikacja i zastosowanie

Szef włoskich Sił Powietrznych poinformował, że Astore Levante ma zostać certyfikowany do końca 2026 roku lub na początku 2027 roku. Europejska certyfikacja jest warunkiem sprzedaży drona w Europie, a instalacja europejskiego uzbrojenia może wzmocnić jego perspektywy handlowe na tym rynku.

Nowy dron ma zastąpić w Siłach Powietrznych Włoch Predator MQ-1. Planowane jest jego wykorzystanie do rozpoznania, obserwacji i gromadzenia danych wywiadowczych, zbrojnego wsparcia wojskowych, a także szkolenia operatorów dronów.

Wcześniej Włoska Marynarka Wojenna oświadczyła, że rozważa TB-3 jako dron pokładowy dla lotniskowca Cavour, na którym bazują także myśliwce F-35B. TB-3 już służy na pokładzie tureckiego okrętu desantowego TCG Anadolu.

Czytaj nas na