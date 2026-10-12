意大利测试在Astore Levante无人机上集成MBDA武器——Defense News

意大利正与欧洲公司MBDA共同测试将其武器集成到新型Astore Levante攻击无人机上。该无人机由土耳其Baykar和意大利Leonardo联合研发。意大利空军参谋长安东尼奥·孔塞尔瓦将军在罗马表示，Defense News报道称。

为无人机寻找武器

Astore Levante以土耳其Baykar TB-3为基础打造。该飞行器在意大利LBA Systems工厂组装，该公司是Baykar与Leonardo的合资企业。意大利空军最初计划订购三套系统，每套由两架无人机组成。

该无人机将配备Leonardo传感器。今年7月在范堡罗航展亮相时，它与土耳其打击武器一同展示，包括Roketsan公司的MAM系列制导炸弹，以及Baykar公司的KEMANKES-1微型巡航导弹。

孔塞尔瓦指出，关于武器装备的最终决定尚未作出。他表示，土耳其武器是该平台的自然选择，但意大利也在与MBDA及意大利小型工业集团合作。

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认证与使用

意大利空军负责人表示，Astore Levante预计将在2026年底前或2027年初获得认证。欧洲认证是在欧洲销售该无人机的前提条件，而安装欧洲武器可能提升其在该市场的商业前景。

这款新无人机将取代意大利空军的Predator MQ-1。计划将其用于侦察、监视和情报收集，为军人提供武装支援，以及培训无人机操作员。

此前，意大利海军表示，正考虑将TB-3作为Cavour航空母舰的舰载无人机，该航母上也部署有F-35B战斗机。TB-3已经在土耳其登陆舰TCG Anadolu上服役。

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