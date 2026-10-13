Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство располагает $125 млрд для противодействия возможной валютной панике вокруг песо во время президентских выборов 2027 года. Об этом он сказал 12 октября в интервью радиостанции Radio Mitre в Буэнос-Айресе, сообщает The Rio Times.

По словам Милея, он не ожидает валютной паники, однако готовится к такому сценарию. Президент Аргентины связывает риск давления на национальную валюту с избирательными периодами, когда вкладчики и инвесторы могут активнее обменивать песо на доллары.

Своп-линия с США

Милей отнес к числу инструментов своп-линию объемом до $20 млрд между Центральным банком Аргентины и Министерством финансов США. Аргентинский центробанк объявил об этой линии 20 октября 2025 года. В конце 2025 года он использовал по ней $2,5 млрд и вернул средства в декабре того же года.

Милей также упомянул покупки долларов центробанком, своп с Китаем и валютные фьючерсы. По его оценке, эти четыре инструмента вместе составляют $75 млрд. Кроме того, президент сослался на экспортную валютную выручку и уже согласованное финансирование выплат по долгу, запланированных на следующий год.

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В то же время правительство не опубликовало официальный расчет, который подтверждал бы общую сумму в $125 млрд. Часть названных Милеем ресурсов состоит из своп-линий, фьючерсов и ожидаемой экспортной выручки, а не из средств, уже находящихся в распоряжении центробанка.

Позиция по поводу министра экономики

В интервью Милей также отверг слухи о возможной отставке министра экономики Луиса Капуто. Он заявил, что их сотрудничество является тесным, а взгляды на экономическую политику совпадают. Милей сказал, что слухи об отставке министра распространяются накануне переговоров Аргентины с Международным валютным фондом.

Экономист Мигель Анхель Брода, которого цитируют аргентинские СМИ, оценил потенциальный объем песо, который в случае валютной паники может быть направлен на покупку долларов, примерно в $183 млрд.

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