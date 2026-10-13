Prezydent Argentyny Javier Milei oświadczył, że rząd dysponuje 125 mld dolarów, aby przeciwdziałać możliwej panice walutowej wokół peso podczas wyborów prezydenckich w 2027 roku. Powiedział to 12 października w wywiadzie dla radia Radio Mitre w Buenos Aires, informuje The Rio Times.

Według Mileia nie spodziewa się on paniki walutowej, jednak przygotowuje się na taki scenariusz. Prezydent Argentyny wiąże ryzyko presji na krajową walutę z okresami wyborczymi, gdy deponenci i inwestorzy mogą aktywniej wymieniać peso na dolary.

Linia swapowa z USA

Milei zaliczył do instrumentów linię swapową o wartości do 20 mld dolarów między Bankiem Centralnym Argentyny a Departamentem Skarbu USA. Argentyński bank centralny ogłosił tę linię 20 października 2025 roku. Pod koniec 2025 roku wykorzystał w jej ramach 2,5 mld dolarów i zwrócił środki w grudniu tego samego roku.

Milei wspomniał również o zakupach dolarów przez bank centralny, swapie z Chinami i kontraktach futures na waluty. Według jego oceny te cztery instrumenty łącznie stanowią 75 mld dolarów. Ponadto prezydent powołał się na wpływy dewizowe z eksportu oraz uzgodnione już finansowanie spłat długu zaplanowanych na przyszły rok.

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Jednocześnie rząd nie opublikował oficjalnego wyliczenia, które potwierdzałoby łączną kwotę 125 mld dolarów. Część zasobów wymienionych przez Mileia składa się z linii swapowych, kontraktów futures i oczekiwanych wpływów z eksportu, a nie ze środków, które są już w dyspozycji banku centralnego.

Stanowisko w sprawie ministra gospodarki

W wywiadzie Milei odrzucił również pogłoski o możliwej dymisji ministra gospodarki Luisa Caputo. Oświadczył, że ich współpraca jest bliska, a poglądy na politykę gospodarczą są zbieżne. Milei powiedział, że pogłoski o dymisji ministra są rozpowszechniane przed negocjacjami Argentyny z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Ekonomista Miguel Ángel Broda, cytowany przez argentyńskie media, oszacował potencjalną wartość peso, które w przypadku paniki walutowej mogłoby zostać przeznaczone na zakup dolarów, na około 183 mld dolarów.

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