阿根廷总统哈维尔·米莱表示，政府拥有1250亿美元，可在2027年总统选举期间应对围绕比索可能出现的货币恐慌。他10月12日在布宜诺斯艾利斯接受Radio Mitre电台采访时作出这一表态，The Rio Times报道。

米莱表示，他预计不会出现货币恐慌，但正在为这种情形做准备。这位阿根廷总统将本国货币面临压力的风险与选举时期联系起来，届时储户和投资者可能会更积极地将比索兑换成美元。

与美国的互换额度

米莱列举的工具包括阿根廷中央银行与美国财政部之间最高达200亿美元的互换额度。阿根廷央行于2025年10月20日宣布这一额度。2025年底，该行通过该额度动用了25亿美元，并在同年12月偿还了这笔资金。

米莱还提到了央行购买美元、与中国的互换以及货币期货。据他估计，这四项工具合计达到750亿美元。此外，这位总统还提及出口外汇收入，以及已商定的、用于偿还计划在明年到期债务的融资。

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与此同时，政府尚未公布能够证实1250亿美元总额的官方计算。米莱提到的部分资源由互换额度、期货和预期出口收入构成，而非已经由央行支配的资金。

对经济部长的立场

米莱在采访中还驳斥了关于经济部长路易斯·卡普托可能辞职的传言。他表示，两人的合作密切，对经济政策的看法一致。米莱称，有关部长辞职的传言是在阿根廷与国际货币基金组织谈判前传播的。

阿根廷媒体援引经济学家米格尔·安赫尔·布罗达的话称，在发生货币恐慌的情况下，可能被用于购买美元的比索规模约为1830亿美元。

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