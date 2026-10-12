Епископат Польши готовит единые правила добрачных курсов — RMF24

Конференция епископата Польши работает над введением общенациональных стандартов подготовки пар к церковному браку. Новые правила должны предотвратить слишком поверхностный подход к подготовке женихов и невест к таинству брака, сообщает RMF24.

Единых правил пока нет

Сейчас в Польше нет унифицированных требований к продолжительности и формату добрачных курсов. Каноническое право обязывает пастырей готовить женихов и невест к браку, однако не определяет, сколько времени это должно занимать. В разных епархиях проводят как короткие встречи по выходным, так и многонедельные занятия или онлайн-курсы.

Например, программа «Радость и Надежда» в Варшавской архиепархии предусматривает две очные встречи и пять заданий в электронном формате. Вопрос новых стандартов обсуждался во время июньского пленарного заседания епископов в Ломже в рамках позиции по пастырству семей.

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Ориентиром может стать ватиканская модель

Председатель Конференции епископата Польши архиепископ Тадеуш Войда считает, что нескольких часов или одной короткой встречи недостаточно для подготовки к одному из важнейших жизненных решений. По его словам, важны не только продолжительность обучения, но и его качество и круг тем, в частности отношения, вера, сексуальность, родительство, ответственность и разрешение конфликтов.

Новые стандарты могут быть приближены к модели, предложенной ватиканской Дикастерией по делам мирян, семьи и жизни. Ее документ предусматривает ориентировочный годичный первый этап подготовки, который должен завершаться помолвкой, несколько месяцев непосредственной подготовки к браку и сопровождение супругов в течение двух-трех лет после венчания. Предложения польских епископов должны представить Папе во время октябрьской встречи в Ватикане.

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