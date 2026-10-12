波兰主教团拟定婚前课程统一规则——RMF24

波兰主教团会议正在制定面向全国的教会婚姻伴侣准备标准。新规则旨在防止对未婚夫妇接受婚姻圣事准备采取过于浅显的方式，RMF24报道。

目前尚无统一规则

目前，波兰尚未针对婚前课程的时长和形式制定统一要求。教会法要求牧灵人员为未婚夫妇准备婚姻，但未规定这一过程应持续多久。不同教区既会举办简短的周末会面，也会开设持续数周的课程或在线课程。

例如，华沙总教区的“喜乐与希望”项目包括两次线下会面和五项电子形式的任务。作为家庭牧灵立场的一部分，新标准问题在6月主教于翁布热举行的全体会议期间进行了讨论。

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梵蒂冈模式或可成为参考

波兰主教团会议主席塔德乌什·沃伊达总主教认为，几个小时或一次简短会面不足以为人生中最重要的决定之一作准备。他表示，重要的不仅是学习时长，还有质量和议题范围，包括关系、信仰、性、为人父母、责任以及解决冲突。

新标准可能会接近梵蒂冈平信徒、家庭与生命部所提出的模式。该部门的文件规定，第一个准备阶段大约持续一年，并应以订婚结束；随后是数个月的直接婚姻准备，以及在教会婚礼后两至三年内对夫妇的陪伴。波兰主教的提案计划在10月于梵蒂冈举行的会议期间提交给教宗。

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