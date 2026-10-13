在迪拜，航空业代表表示，由于导弹袭击、无人机攻击和网络威胁，机场正在审查安全系统和危机应对计划。正如《The National》报道，这一议题在迪拜机场展上进行了讨论。与会者强调，不可能完全保障基础设施安全，但机场必须在发生中断时维持关键运营。

防范攻击和网络攻击

英国航空集团主席蒂姆·沃尔德表示，全球冲突性质的变化给机场运营商带来了前所未有的挑战。他特别指出了网络攻击的风险，这类攻击可能影响的不是单个机场或航空公司，而是整个网络。

沃尔德表示，数月前，黑客攻击了英国和欧洲的旅客值机软件，影响了包括伦敦和布鲁塞尔在内的多座机场的运营。他还强调，在危机期间支持乘客的重要性，因为中断可能长期削弱他们的信任。

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应对无人机的技术

展会上展示了反无人机系统。D-Fend Solutions海湾阿拉伯国家合作委员会成员国和印度地区销售总监乌迪·洛维表示，EnforceAir Plus系统能够夺取对未知无人机的控制权，并让其在附近安全降落，而不是干扰信号。他表示，这种方式能够避免对其他信号造成干扰，包括飞机使用的信号。

国防部报告称，自2月28日以来，该国遭到2265次无人机攻击；据该媒体称，伊朗战争于当日开始。迪拜国际机场在此期间处理了111次空中威胁警报。未来设施，包括作为阿勒马克图姆国际机场扩建项目一部分的设施，计划配备防爆结构和加固混凝土外壳。

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