В Дубае представители авиационной отрасли заявили, что аэропорты пересматривают системы безопасности и планы реагирования на кризисы из-за ракетных ударов, атак дронов и киберугроз. Как сообщает The National, эту тему обсуждали на Dubai Airport Show. Участники подчеркнули, что полностью обезопасить инфраструктуру невозможно, однако аэропорты должны поддерживать критически важные операции во время сбоев.

Защита от атак и кибератак

Председатель British Aviation Group Тим Уолдер заявил, что меняющийся характер глобальных конфликтов создает беспрецедентные вызовы для операторов аэропортов. Он отдельно указал на риск кибератак, которые могут затронуть не отдельный аэропорт или авиакомпанию, а целую сеть.

По словам Уолдера, несколько месяцев назад хакеры атаковали программное обеспечение для регистрации пассажиров в Великобритании и Европе, что отразилось на работе ряда аэропортов, в том числе в Лондоне и Брюсселе. Он также подчеркнул важность поддержки пассажиров во время кризисов, поскольку перебои могут надолго подорвать их доверие.

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Технологии против дронов

На выставке показали системы противодействия беспилотникам. Директор по продажам D-Fend Solutions в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Индии Уди Лоуи заявил, что система EnforceAir Plus может перехватывать управление неизвестными дронами и безопасно посадить их рядом, вместо глушения сигнала. По его словам, такой подход позволяет избежать помех для других сигналов, в том числе используемых самолетами.

Министерство обороны сообщило о 2265 атаках дронов на страну с 28 февраля, когда, по данным издания, началась война в Иране. Международный аэропорт Дубая за этот период обработал 111 оповещений о воздушных угрозах. Будущие объекты, в том числе в рамках расширения Международного аэропорта Аль-Мактум, планируют оснащать взрывостойкими конструкциями и усиленными бетонными оболочками.

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