W Dubaju przedstawiciele branży lotniczej oświadczyli, że lotniska dokonują przeglądu systemów bezpieczeństwa i planów reagowania kryzysowego z powodu uderzeń rakietowych, ataków dronów i zagrożeń cybernetycznych. Jak informuje The National, temat ten omawiano podczas Dubai Airport Show. Uczestnicy podkreślili, że całkowite zabezpieczenie infrastruktury jest niemożliwe, jednak lotniska muszą utrzymywać kluczowe operacje podczas zakłóceń.

Ochrona przed atakami i cyberatakami

Przewodniczący British Aviation Group Tim Walder powiedział, że zmieniający się charakter globalnych konfliktów stwarza bezprecedensowe wyzwania dla operatorów lotnisk. Osobno wskazał na ryzyko cyberataków, które mogą wpływać nie na jedno konkretne lotnisko czy linię lotniczą, lecz na całą sieć.

Według Waldera kilka miesięcy temu hakerzy zaatakowali oprogramowanie do odprawy pasażerów w Wielkiej Brytanii i Europie, co wpłynęło na funkcjonowanie szeregu lotnisk, w tym w Londynie i Brukseli. Podkreślił również znaczenie wspierania pasażerów podczas kryzysów, ponieważ zakłócenia mogą na długo podważyć ich zaufanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Technologie przeciw dronom

Na wystawie zaprezentowano systemy przeciwdziałania bezzałogowcom. Dyrektor sprzedaży D-Fend Solutions w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej i Indiach Udi Lowy oświadczył, że system EnforceAir Plus może przejąć kontrolę nad nieznanymi dronami i bezpiecznie je wylądować w pobliżu, zamiast zagłuszać sygnał. Według niego takie podejście pozwala uniknąć zakłóceń innych sygnałów, w tym wykorzystywanych przez samoloty.

Ministerstwo Obrony poinformowało o 2265 atakach dronów na kraj od 28 lutego, kiedy, według publikacji, rozpoczęła się wojna w Iranie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju obsłużył w tym okresie 111 alertów o zagrożeniach z powietrza. Przyszłe obiekty, w tym w ramach rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Maktoum, planuje się wyposażyć w konstrukcje odporne na wybuchy i wzmocnione betonowe osłony.

Czytaj nas na