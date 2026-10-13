西班牙58%的受访者认为，由于围绕自治城市休达和梅利利亚的争端，未来十年内与摩洛哥发生武装冲突的可能性很大。独立公司PF Global于9月进行的POLITICO Poll调查结果由Politico公布。

移民危机后的担忧

7月底，在两天内——7月30日和31日——超过7万名移民抵达西班牙飞地休达。这一事件加剧了外界对首相佩德罗·桑切斯政府边境管理的批评，并引发了有关摩洛哥可能所扮演角色的疑问。

桑切斯拒绝了有关拉巴特参与或知晓大规模人员流动的猜测，将责任归咎于“移民黑帮”。与此同时，人民党领导人阿尔贝托·努涅斯·费霍表示，摩洛哥“协调了”这场危机，而政府对此进行了隐瞒。该媒体援引的一份警方报告认为，摩洛哥特工可能帮助组织人员向西班牙边境移动。

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按年龄和政治观点划分的威胁评估

18至24岁的受访者最常认为可能发生军事冲突，比例约为75%。在65岁以上人群中，47%持这一看法。保守派人民党选民中有68%认为冲突可能发生，极右翼Vox的支持者中这一比例为75.7%。在社会党选民中，47%认为这一情景可能发生，43%予以否定。

四分之三的受访者，即75%，认为摩洛哥对西班牙领土完整构成真实威胁。同时，68%预计该国将保有对休达和梅利利亚的主权，而17%认为一个或两个城市可能在20年内转由摩洛哥控制。在18至24岁的年轻人中，这一比例为26%。

80%的受访者将摩洛哥列为对国家安全构成中等或重大风险的国家，这一比例高于俄罗斯、美国或中国。在紧张局势背景下，国王费利佩六世本周访问休达和梅利利亚，这是他近20年来首次到访。

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