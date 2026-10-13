W Hiszpanii 58% respondentów uważa za prawdopodobny konflikt zbrojny z Marokiem w ciągu najbliższych dziesięciu lat z powodu sporów wokół autonomicznych miast Ceuty i Melilli. Wyniki sondażu POLITICO Poll, przeprowadzonego we wrześniu przez niezależną firmę PF Global, opublikowało Politico.

Obawy po kryzysie migracyjnym

Pod koniec lipca do hiszpańskiej enklawy Ceuty w ciągu dwóch dni — 30 i 31 lipca — przybyło ponad 70 tysięcy migrantów. Wydarzenie to nasiliło krytykę rządu premiera Pedra Sáncheza za zarządzanie granicą i wywołało pytania o możliwą rolę Maroka.

Sánchez odrzucał sugestie o udziale Rabatu lub jego wiedzy na temat masowego przemieszczania się ludzi, przypisując odpowiedzialność „mafiom migracyjnym”. Jednocześnie lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo twierdził, że Maroko „koordynowało” kryzys, a rząd to ukrywał. Raport policyjny, na który powołuje się publikacja, dopuszczał, że marokańscy agenci mogli pomóc w zorganizowaniu przemieszczania się ludzi w kierunku hiszpańskiej granicy.

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Oceny zagrożenia według wieku i poglądów politycznych

Możliwość starcia zbrojnego najczęściej dopuszczają respondenci w wieku 18–24 lat — około 75%. Wśród osób powyżej 65. roku życia tak uważa 47%. Konflikt za prawdopodobny uznało 68% wyborców konserwatywnej Partii Ludowej oraz 75,7% zwolenników skrajnie prawicowej Vox. Wśród wyborców socjalistów 47% dopuszcza ten scenariusz, a 43% go odrzuca.

Trzy czwarte respondentów — 75% — uważa Maroko za realne zagrożenie dla integralności terytorialnej Hiszpanii. Jednocześnie 68% oczekuje, że kraj zachowa suwerenność nad Ceutą i Melillą, podczas gdy 17% przypuszcza, że jedno lub oba miasta mogą przejść pod kontrolę Maroka w ciągu 20 lat. Wśród młodzieży w wieku 18–24 lat wskaźnik ten wynosi 26%.

Maroko zostało uznane za umiarkowane lub znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego przez 80% respondentów — więcej niż Rosja, USA czy Chiny. W obliczu napięć król Filip VI odwiedza w tym tygodniu Ceutę i Melillę po raz pierwszy od niemal 20 lat.

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