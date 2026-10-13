В Испании 58% опрошенных считают вероятным вооруженный конфликт с Марокко в течение следующих десяти лет из-за споров вокруг автономных городов Сеуты и Мелильи. Такие результаты опроса POLITICO Poll, проведенного независимой компанией PF Global в сентябре, опубликовало Politico.

Опасения после миграционного кризиса

В конце июля в испанский анклав Сеута за два дня — 30 и 31 июля — прибыли более 70 тысяч мигрантов. Это событие усилило критику правительства премьер-министра Педро Санчеса из-за управления границей и вызвало вопросы о возможной роли Марокко.

Санчес отвергал предположения о причастности Рабата или его осведомленности о массовом перемещении людей, возлагая ответственность на «миграционные мафии». В то же время лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявлял, что Марокко «координировало» кризис и что правительство это скрывало. Полицейский отчет, на который ссылается издание, допускал, что марокканские агенты могли помочь организовать перемещение людей к испанской границе.

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Оценки угрозы по возрасту и политическим взглядам

Чаще всего возможность военного столкновения допускают респонденты в возрасте 18–24 лет — около 75%. Среди людей старше 65 лет так считают 47%. Вероятным конфликт назвали 68% избирателей консервативной Народной партии и 75,7% сторонников ультраправой Vox. Среди избирателей социалистов 47% допускают этот сценарий, а 43% его отвергают.

Три четверти опрошенных — 75% — считают Марокко реальной угрозой территориальной целостности Испании. При этом 68% ожидают, что страна сохранит суверенитет над Сеутой и Мелильей, тогда как 17% предполагают, что один или оба города могут перейти под контроль Марокко в течение 20 лет. Среди молодежи в возрасте 18–24 лет этот показатель составляет 26%.

Марокко назвали умеренным или значительным риском для национальной безопасности 80% респондентов — больше, чем Россию, США или Китай. На фоне напряженности король Филипп VI на этой неделе посещает Сеуту и Мелилью впервые почти за 20 лет.

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