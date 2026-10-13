美国总统唐纳德·特朗普在俄亥俄州扬斯敦举行的一场共和党竞选活动上，批评了明尼苏达州和众议员伊尔汗·奥马尔。据《国会山报》报道。

在10月12日晚、即中期选举前夕发表讲话时，特朗普称明尼苏达州的情况一团糟，并称奥马尔是一场灾难。他还表示，她来自地球上最糟糕的国家之一。当总统谈到美国的索马里人时，在场人士开始高喊要求驱逐出境的口号。

搜查奥马尔住所

同一天，联邦探员在针对奥马尔的联邦刑事调查框架内搜查了她的住所。在前往俄亥俄州之前，特朗普在白宫回答记者提问时表示，他认为这名女议员不诚实。同时，他称自己与该案无关，调查问题属于美国司法部的管辖范围。

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奥马尔出生于索马里，是美国公民，代表民主党在明尼苏达州的选区。上周，特朗普呼吁该州居民反对索马里移民，并在Truth Social上称，明尼苏达州据称正被索马里人接管。

关于欺诈和选举的说法

在集会上，特朗普还提到明尼苏达州一项大规模的疫情时期欺诈计划。据《国会山报》报道，该州索马里社区的一些成员牵涉其中。数亿美元从一项联邦食品计划中被盗取。

此外，总统指责明尼苏达州民主党人在选举中造假。他表示，在大量选票出现之前，他认为自己在2024年总统选举中赢得了该州。与此同时，《国会山报》指出，民主党候选人卡玛拉·哈里斯赢得了2024年明尼苏达州选举。明尼苏达州拥有美国最大的索马里社区；其中大多数成员与奥马尔的家人一样，在20世纪90年代索马里内战后以难民身份来到美国。

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