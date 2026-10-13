Президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия республиканцев в Янгстауне, штат Огайо, раскритиковал штат Миннесота и представительницу Палаты представителей Ильхан Омар. Об этом сообщает The Hill.

Выступая вечером 12 октября накануне промежуточных выборов, Трамп назвал ситуацию в Миннесоте беспорядком, а Омар — катастрофой. Он также заявил, что она происходит из одной из худших стран на планете. Когда президент говорил о сомалийцах в США, присутствующие начали скандировать призывы к депортации.

Обыск в доме Омар

В тот же день федеральные агенты провели обыск в доме Омар в рамках федерального уголовного расследования в отношении нее. Перед поездкой в Огайо Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что считает конгрессвумен нечестной. В то же время он сказал, что не имеет отношения к делу, а вопрос расследования относится к компетенции Министерства юстиции США.

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Омар родилась в Сомали, является гражданкой США и представляет Миннесоту от Демократической партии. На прошлой неделе Трамп призвал жителей штата противодействовать сомалийским иммигрантам, заявив в Truth Social, что Миннесоту якобы захватывают сомалийцы.

Заявления о мошенничестве и выборах

На митинге Трамп также упомянул масштабную схему мошенничества времен пандемии в Миннесоте, к которой, по данным The Hill, были причастны некоторые представители сомалийской общины штата. Из федеральной программы питания украли сотни миллионов долларов.

Отдельно президент обвинил демократов Миннесоты в фальсификациях на выборах. Он заявил, что считал себя победителем в штате на президентских выборах 2024 года до появления большого количества голосов. В то же время The Hill отмечает, что Миннесоту на выборах 2024 года выиграла кандидат от Демократической партии Камала Харрис. В Миннесоте проживает крупнейшая сомалийская община США; большинство ее представителей, как и семья Омар, прибыли в страну как беженцы после гражданской войны в Сомали в 1990-х годах.

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