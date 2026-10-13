Prezydent USA Donald Trump podczas republikańskiego wydarzenia wyborczego w Youngstown w stanie Ohio skrytykował stan Minnesota oraz przedstawicielkę Izby Reprezentantów Ilhan Omar. Informuje o tym The Hill.

Przemawiając wieczorem 12 października przed wyborami śródokresowymi, Trump nazwał sytuację w Minnesocie bałaganem, a Omar katastrofą. Stwierdził również, że pochodzi ona z jednego z najgorszych krajów na planecie. Gdy prezydent mówił o Somalijczykach w USA, obecni zaczęli skandować wezwania do deportacji.

Przeszukanie domu Omar

Tego samego dnia agenci federalni przeprowadzili przeszukanie w domu Omar w ramach federalnego śledztwa karnego dotyczącego jej osoby. Przed wyjazdem do Ohio Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Białym Domu, oświadczył, że uważa kongresmenkę za nieuczciwą. Jednocześnie powiedział, że nie ma związku ze sprawą, a kwestia śledztwa należy do kompetencji Departamentu Sprawiedliwości USA.

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Omar urodziła się w Somalii, jest obywatelką USA i reprezentuje Minnesotę z ramienia Partii Demokratycznej. W ubiegłym tygodniu Trump wezwał mieszkańców stanu do przeciwstawienia się somalijskim imigrantom, twierdząc na Truth Social, że Minnesota jest rzekomo przejmowana przez Somalijczyków.

Wypowiedzi o oszustwach i wyborach

Na wiecu Trump wspomniał również o zakrojonym na szeroką skalę procederze oszustw z czasów pandemii w Minnesocie, w który, według The Hill, byli zaangażowani niektórzy przedstawiciele somalijskiej społeczności tego stanu. Z federalnego programu żywnościowego skradziono setki milionów dolarów.

Osobno prezydent oskarżył demokratów z Minnesoty o fałszerstwa wyborcze. Oświadczył, że uważał się za zwycięzcę w stanie w wyborach prezydenckich w 2024 roku, zanim pojawiła się duża liczba głosów. Jednocześnie The Hill zaznacza, że Minnesotę w wyborach w 2024 roku wygrała kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris. W Minnesocie mieszka największa społeczność somalijska w USA; większość jej przedstawicieli, podobnie jak rodzina Omar, przybyła do kraju jako uchodźcy po wojnie domowej w Somalii w latach 90.

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