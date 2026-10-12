Konferencja Episkopatu Polski pracuje nad wprowadzeniem ogólnokrajowych standardów przygotowania par do ślubu kościelnego. Nowe zasady mają zapobiec zbyt powierzchownemu podejściu do przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa, informuje RMF24.

Jednolitych zasad na razie nie ma

Obecnie w Polsce nie ma ujednoliconych wymogów dotyczących czasu trwania i formatu kursów przedmałżeńskich. Prawo kanoniczne zobowiązuje duszpasterzy do przygotowania narzeczonych do małżeństwa, nie określa jednak, jak długo ma to trwać. W różnych diecezjach organizowane są zarówno krótkie spotkania weekendowe, jak i zajęcia trwające wiele tygodni lub kursy online.

Na przykład program „Radość i Nadzieja” w archidiecezji warszawskiej przewiduje dwa spotkania stacjonarne i pięć zadań w formie elektronicznej. Kwestia nowych standardów była omawiana podczas czerwcowego zebrania plenarnego biskupów w Łomży w ramach stanowiska dotyczącego duszpasterstwa rodzin.

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Punktem odniesienia może być model watykański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, uważa, że kilka godzin lub jedno krótkie spotkanie nie wystarczą, aby przygotować się do jednej z najważniejszych decyzji w życiu. Jak zaznaczył, ważny jest nie tylko czas trwania nauki, lecz także jej jakość i zakres tematów, w tym relacje, wiara, seksualność, rodzicielstwo, odpowiedzialność i rozwiązywanie konfliktów.

Nowe standardy mogą być zbliżone do modelu zaproponowanego przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jej dokument przewiduje orientacyjny, roczny pierwszy etap przygotowania, który miałby kończyć się zaręczynami, kilka miesięcy bezpośredniego przygotowania do małżeństwa oraz towarzyszenie małżonkom przez dwa–trzy lata po ślubie kościelnym. Propozycje polskich biskupów mają zostać przedstawione papieżowi podczas październikowego spotkania w Watykanie.

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