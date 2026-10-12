В Австралии ежегодно выбрасывают около 7,6 млн тонн продуктов питания, что обходится экономике более чем в $36 млрд. Примерно 70% этих пищевых отходов пригодны для употребления, сообщает ABC News Australia.

Потери бизнеса

По данным Sustainable Restaurant Association, сектор гостеприимства Австралии ежегодно производит 1,2 млн тонн пищевых отходов. Их экономическое влияние в сфере общественного питания оценивается в $6,4 млрд, или в среднем в $66 тыс. на один бизнес ежегодно.

Эксперт по пищевым отходам Белинда Челлингворт отметила, что менее четверти предприятий регулярно проверяют объемы выброшенной еды. По ее словам, компании могут не учитывать совокупные расходы: закупку избыточных продуктов, недополученный доход от непроданных блюд и оплату вывоза мусора.

Владелец сиднейского паба и пивоварни Карл Райзборо после пересмотра подходов к отходам перестал выбрасывать 50 кг пивной дробины от каждой партии пива. Ее забирают для использования в садах или в качестве корма для животных. Предприниматель сообщил, что сократил частоту вывоза мусорных контейнеров и экономит около $5 тыс. в год.

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Цель к 2030 году

Федеральное правительство Австралии поставило цель сократить пищевые отходы вдвое к 2030 году. В то же время профессор продовольствия и здоровья Университета Нового Южного Уэльса Йоханнес ле Кутр сомневается, что страна при нынешних условиях движется к выполнению этой задачи.

Австралийское министерство изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов заявило об инвестициях в размере $37 млн в новую и модернизированную инфраструктуру переработки органических отходов. Еще $30 млн предусмотрено для исследовательского центра End Food Waste Cooperative Research Centre, а $10 млн — для кампании Great Unwaste, которая должна помочь домохозяйствам сокращать пищевые отходы.

Проблема также усиливает нагрузку на свалки: в некоторых районах Перта полигоны могут заполниться за два года, в Новом Южном Уэльсе — за четыре года. Ле Кутр также отметил, что около 3,5 млн домохозяйств в Австралии сталкиваются с нехваткой продовольствия.

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