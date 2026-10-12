W Australii co roku wyrzuca się około 7,6 mln ton żywności, co kosztuje gospodarkę ponad 36 mld dolarów. Około 70% tych odpadów żywnościowych nadaje się do spożycia — informuje ABC News Australia.

Straty biznesu

Według Sustainable Restaurant Association australijski sektor gastronomiczno-hotelarski wytwarza rocznie 1,2 mln ton odpadów żywnościowych. Ich wpływ ekonomiczny na sektor usług gastronomicznych szacuje się na 6,4 mld dolarów, czyli średnio 66 tys. dolarów na jedno przedsiębiorstwo rocznie.

Ekspertka ds. marnowania żywności Belinda Chellingworth zaznaczyła, że mniej niż jedna czwarta przedsiębiorstw regularnie sprawdza ilość wyrzucanej żywności. Jej zdaniem firmy mogą nie uwzględniać łącznych kosztów: zakupu nadmiarowych produktów, utraconych przychodów z niesprzedanych dań oraz opłat za wywóz odpadów.

Właściciel pubu i browaru w Sydney, Karl Riseborough, po zmianie podejścia do odpadów przestał wyrzucać 50 kg młóta piwnego z każdej partii piwa. Jest ono odbierane do wykorzystania w ogrodach lub jako pokarm dla zwierząt. Przedsiębiorca poinformował, że ograniczył częstotliwość odbioru pojemników na odpady i oszczędza około 5 tys. dolarów rocznie.

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Cel do 2030 roku

Australijski rząd federalny wyznaczył cel zmniejszenia marnowania żywności o połowę do 2030 roku. Jednocześnie profesor żywności i zdrowia z University of New South Wales, Johannes le Coutre, wątpi, by kraj w obecnych warunkach zmierzał do realizacji tego zadania.

Australijski Departament Zmian Klimatu, Energii, Środowiska i Zasobów Wodnych poinformował o inwestycjach w wysokości 37 mln dolarów w nową i zmodernizowaną infrastrukturę przetwarzania odpadów organicznych. Kolejne 30 mln dolarów przewidziano dla centrum badawczego End Food Waste Cooperative Research Centre, a 10 mln dolarów dla kampanii Great Unwaste, która ma pomóc gospodarstwom domowym ograniczać odpady żywnościowe.

Problem zwiększa także obciążenie składowisk odpadów: w niektórych rejonach Perth składowiska mogą zapełnić się w ciągu dwóch lat, a w Nowej Południowej Walii — w ciągu czterech lat. Le Coutre zaznaczył również, że około 3,5 mln gospodarstw domowych w Australii doświadcza niedoboru żywności.

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