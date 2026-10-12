澳大利亚每年丢弃约760万吨食物，给经济造成超过360亿美元的损失。其中约70%的食物垃圾仍可食用，ABC News Australia报道。

企业损失

根据Sustainable Restaurant Association的数据，澳大利亚酒店餐饮业每年产生120万吨食物垃圾。这些垃圾对餐饮服务行业的经济影响估计为64亿美元，即每家企业平均每年6.6万美元。

食物垃圾专家贝琳达·切林沃思指出，定期检查丢弃食物数量的企业不足四分之一。她表示，企业可能没有计算总成本，包括采购过量食品、未售出餐食造成的收入损失以及支付垃圾清运费用。

悉尼一家酒吧和啤酒厂的老板卡尔·赖斯伯勒在重新审视废弃物处理方式后，不再丢弃每批啤酒产生的50公斤啤酒糟。这些啤酒糟会被收走，用于花园或作为动物饲料。这位企业家表示，他减少了垃圾箱清运频率，每年节省约5000美元。

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2030年目标

澳大利亚联邦政府设定目标，到2030年将食物垃圾减少一半。与此同时，新南威尔士大学食品与健康教授约翰内斯·勒库特尔怀疑，在当前条件下，该国是否正朝着实现这一目标迈进。

澳大利亚气候变化、能源、环境和水资源部表示，已向新的和升级的有机废物处理基础设施投资3700万美元。另有3000万美元将拨给研究中心End Food Waste Cooperative Research Centre，1000万美元将用于Great Unwaste活动，该活动旨在帮助家庭减少食物垃圾。

该问题还加重了垃圾填埋场的压力：珀斯部分地区的填埋场可能在两年内填满，新南威尔士州则可能在四年内填满。勒库特尔还指出，澳大利亚约有350万个家庭面临食物短缺。

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