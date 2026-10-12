Кипр и Саудовская Аравия подписали энергетический меморандум — Cyprus Mail

Кипр и Саудовская Аравия подписали в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Документ подписали министр энергетики Кипра Майкл Дамианос и его саудовский коллега принц Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд во время рабочего визита кипрского министра в столицу Саудовской Аравии.

Направления сотрудничества

Как сообщает Cyprus Mail, меморандум определяет рамки взаимодействия двух государств в областях нефти, природного газа, возобновляемых источников энергии, электрических соединений и цифровой трансформации.

Документ также предусматривает развитие связанных продуктов, услуг и цепочек поставок, а также содействие взаимодействию между правительствами и энергетическими компаниями двух стран.

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Техническая координация

Меморандум планируют реализовывать посредством обмена информацией и ноу-хау, а также совместных мероприятий. Для координации и мониторинга выполнения договоренностей стороны должны создать совместную техническую группу. Она будет рассматривать возможности сотрудничества и содействовать реализации согласованных действий.

Подписание состоялось во время визита Дамианоса в Эр-Рияд по случаю энергетической недели.

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