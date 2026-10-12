Cypr i Arabia Saudyjska podpisały memorandum energetyczne — Cyprus Mail

Cypr i Arabia Saudyjska podpisały w Rijadzie memorandum o współpracy w sektorze energetycznym. Dokument podpisali minister energii Cypru Michael Damianos oraz jego saudyjski odpowiednik, książę Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, podczas roboczej wizyty cypryjskiego ministra w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Obszary współpracy

Jak informuje Cyprus Mail, memorandum określa ramy współdziałania obu państw w dziedzinach ropy naftowej, gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii, połączeń elektroenergetycznych i transformacji cyfrowej.

Dokument przewiduje również rozwój powiązanych produktów, usług i łańcuchów dostaw, a także wspieranie współpracy między rządami i przedsiębiorstwami energetycznymi obu krajów.

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Koordynacja techniczna

Memorandum ma być realizowane poprzez wymianę informacji i know-how, a także wspólne działania. W celu koordynacji i monitorowania realizacji uzgodnień strony mają utworzyć wspólną grupę techniczną. Będzie ona rozpatrywać możliwości współpracy i sprzyjać realizacji uzgodnionych działań.

Podpisanie odbyło się podczas wizyty Damianosa w Rijadzie z okazji tygodnia energii.

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