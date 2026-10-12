Кіпр і Саудівська Аравія підписали енергетичний меморандум — Cyprus Mail

Кіпр і Саудівська Аравія підписали в Ер-Ріяді меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Документ підписали міністр енергетики Кіпру Майкл Даміанос і його саудівський колега принц Абдулазіз бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд під час робочого візиту кіпрського міністра до столиці Саудівської Аравії.

Напрями співпраці

Як повідомляє Cyprus Mail, меморандум визначає рамки взаємодії двох держав у галузях нафти, природного газу, відновлюваних джерел енергії, електричних з'єднань і цифрової трансформації.

Документ також передбачає розвиток пов'язаних продуктів, послуг і ланцюгів постачання, а також сприяння взаємодії між урядами та енергетичними компаніями двох країн.

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Технічна координація

Реалізовувати меморандум планують через обмін інформацією та ноу-хау, а також спільні заходи. Для координації та моніторингу виконання домовленостей сторони мають створити спільну технічну групу. Вона розглядатиме можливості співпраці та сприятиме втіленню погоджених дій.

Підписання відбулося під час візиту Даміаноса до Ер-Ріяда з нагоди енергетичного тижня.

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