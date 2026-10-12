美国公司Cummings Aerospace于8月25日在俄勒冈州Pendleton UAS Range试验场展示了通过一套手持系统控制两架Hellhound S3喷气式攻击无人机飞行。AeroTime报道，这些无人机从安装在Polaris多用途车辆上的新型发射装置依次发射。

两架飞行器均携带惰性载荷，并以不同速度执行不同的预先编程航线。发射前，该公司的一名工程师通过手持火控系统为每架无人机设定航路点、高度和飞行轨迹。

操作员控制两项自主任务

发射后，Hellhound S3自主执行既定航线，并与控制台交换数据。一名操作员可实时监控两次飞行，并可在必要时修改或中止任一任务。

不过，此次测试涉及对两项独立自主任务的集中控制，而非无人机之间的直接协同。该公司表示，测试完成了所有既定目标。

对于Hellhound S3而言，这是首次从车辆上发射、首次连续发射多架飞行器，也是首次由一名操作员通过一套系统控制多架无人机。此前，该系统已在便携式配置下完成十余次飞行。

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Hellhound S3的宣称性能

Hellhound S3是一款采用3D打印制造的涡轮喷气无人机，重量约为6公斤。Cummings Aerospace将其定位为多用途系统，可用作巡飞弹药、精确打击武器、一次性使用无人机或反无人机系统。

模块化设计可更换四种类型的载荷：穿甲型、高爆破片型、电子战模块和诱饵。该公司称，该飞行器最高速度可达约618公里/小时，并可打击60公里以外的目标。该公司根据此前一次超过30公里的飞行计算出这一航程；据其数据，此次飞行后无人机仍剩余超过一半燃料。

后续测试

新型发射装置最多可搭载八架Hellhound S3。该公司称，两人即可将其抬起并安装到不同的军用车辆上。Cummings Aerospace将多架无人机齐射，以及在无人地面和水面平台上测试该系统列为下一阶段。

该公司此前计划将Hellhound推荐给美国陆军LASSO项目，该项目 предусматривает为步兵单位研发便携式精确打击系统。Textron Systems凭借Damocles弹药和AeroVironment凭借Switchblade 400，已获得该项目下的原型合同。

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