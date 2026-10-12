Amerykańska firma Cummings Aerospace 25 sierpnia na poligonie Pendleton UAS Range w Oregonie zademonstrowała kontrolę lotów dwóch odrzutowych dronów uderzeniowych Hellhound S3 za pomocą jednego przenośnego systemu. Jak podaje AeroTime, bezzałogowce były kolejno odpalane z nowej wyrzutni zamontowanej na pojeździe użytkowym Polaris.

Oba aparaty przenosiły obojętne ładunki i wykonywały różne wcześniej zaprogramowane trasy z różną prędkością. Przed startem inżynier firmy ustawił dla każdego drona punkty trasowe, wysokość i trajektorię za pośrednictwem przenośnego systemu kierowania ogniem.

Operator kontrolował dwie autonomiczne misje

Po starcie Hellhound S3 autonomicznie wykonywały wyznaczone trasy i wymieniały dane z pulpitem sterowania. Jeden operator mógł w czasie rzeczywistym obserwować oba loty, a także w razie potrzeby zmienić lub przerwać każdą z misji.

Test zakładał jednak scentralizowaną kontrolę dwóch oddzielnych autonomicznych misji, a nie bezpośrednią koordynację dronów między sobą. Firma oświadczyła, że test zrealizował wszystkie wyznaczone cele.

Dla Hellhound S3 był to pierwszy start z pojazdu, pierwsze sekwencyjne odpalenie kilku aparatów oraz pierwszy przypadek, gdy jeden operator kontrolował kilka dronów przez jeden system. Wcześniej system wykonał ponad tuzin lotów w konfiguracji przenośnej.

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Deklarowane parametry Hellhound S3

Hellhound S3 to wydrukowany w technologii 3D bezzałogowiec turboodrzutowy o masie około 6 kg. Cummings Aerospace pozycjonuje go jako system wielozadaniowy, który może być stosowany jako amunicja krążąca, precyzyjny środek rażenia, dron jednorazowego użycia lub środek przeciwdziałania dronom.

Modułowa konstrukcja pozwala zmieniać cztery rodzaje ładunków: przeciwpancerny, odłamkowo-burzący, moduły walki elektronicznej i wabiki. Firma twierdzi, że aparat może osiągać prędkość około 618 km/h i razić cele w odległości ponad 60 km. Zasięg ten obliczyła na podstawie wcześniejszego lotu na ponad 30 km, po którym, według jej danych, dron miał jeszcze więcej niż połowę paliwa.

Kolejne testy

Nowa wyrzutnia może przewozić do ośmiu Hellhound S3. Według firmy mogą ją podnieść dwie osoby i zamontować na różnych pojazdach wojskowych. Cummings Aerospace wskazała jako kolejne etapy salwowe odpalenie kilku dronów oraz testy systemu na bezzałogowych platformach lądowych i nawodnych.

Firma wcześniej planowała zaproponować Hellhound do programu armii USA LASSO, który przewiduje stworzenie przenośnych precyzyjnych środków rażenia dla jednostek piechoty. Kontrakty na prototypy w ramach tego programu otrzymały już Textron Systems z amunicją Damocles oraz AeroVironment ze Switchblade 400.

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