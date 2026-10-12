Американская компания Cummings Aerospace 25 августа на полигоне Pendleton UAS Range в Орегоне продемонстрировала управление полётами двух реактивных ударных дронов Hellhound S3 с помощью одной ручной системы. Как сообщает AeroTime, беспилотники последовательно запускались с новой пусковой установки, смонтированной на утилитарном автомобиле Polaris.

Оба аппарата несли инертные полезные нагрузки и выполняли разные заранее запрограммированные маршруты с разной скоростью. Перед стартом инженер компании задал для каждого дрона маршрутные точки, высоту и траекторию через ручную систему управления огнём.

Оператор контролировал две автономные миссии

После запуска Hellhound S3 автономно выполняли определённые маршруты и обменивались данными с пультом управления. Один оператор мог в реальном времени следить за обоими полётами, а также при необходимости изменить или прервать любую из миссий.

При этом испытание предусматривало централизованный контроль двух отдельных автономных миссий, а не непосредственную координацию дронов между собой. Компания заявила, что тест выполнил все поставленные задачи.

Для Hellhound S3 это был первый запуск с транспортного средства, первый последовательный запуск нескольких аппаратов и первый случай, когда один оператор контролировал несколько дронов через одну систему. Ранее система выполнила более десятка полётов в переносной конфигурации.

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Заявленные характеристики Hellhound S3

Hellhound S3 — напечатанный на 3D-принтере турбореактивный беспилотник массой около 6 кг. Cummings Aerospace позиционирует его как многоцелевую систему, которую можно применять в качестве барражирующего боеприпаса, высокоточного средства поражения, дрона одноразового применения или средства противодействия беспилотникам.

Модульная конструкция позволяет менять четыре типа полезной нагрузки: бронебойную, фугасно-осколочную, модули радиоэлектронной борьбы и приманки. Компания заявляет, что аппарат может развивать скорость около 618 км/ч и поражать цели на расстоянии более 60 км. Эту дальность она рассчитала на основании предыдущего полёта на более чем 30 км, после которого у дрона, по её данным, оставалось более половины топлива.

Следующие испытания

Новая пусковая установка может перевозить до восьми Hellhound S3. По данным компании, её могут поднять два человека и установить на различные военные машины. Следующими этапами Cummings Aerospace назвала залповый запуск нескольких дронов, а также испытания комплекса на беспилотных наземных и надводных платформах.

Компания ранее планировала предложить Hellhound для программы армии США LASSO, предусматривающей создание переносных высокоточных средств поражения для пехотных подразделений. Контракты на прототипы в рамках этой программы уже получили Textron Systems с боеприпасом Damocles и AeroVironment со Switchblade 400.

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