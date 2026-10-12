В Москве суд Российской Федерации — государства-агрессора — приговорил российско-израильскую ученую Софию Розенфельд к трем с половиной годам колонии. Ее признали виновной в финансировании организации, которую российские власти считают экстремистской, сообщает Jerusalem Post.

Согласно обвинительному заключению, основанием для дела стали два перевода по 1 тысяче рублей в Фонд борьбы с коррупцией, связанный с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Российские власти внесли этот фонд в перечень экстремистских организаций в 2021 году. Навальный умер в российской тюрьме в феврале 2024 года.

Позиция ученой

Как пишет издание со ссылкой на судебный отчет независимого русскоязычного медиа Mediazona, Розенфельд заявила, что не намеревалась поддерживать экстремизм, а хотела помочь борьбе с коррупцией. Она также утверждала, что, когда с ее счета были проведены платежи, находилась в научной экспедиции на севере Арктики и не имела связи с внешним миром.

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Ученая заявила, что отменила регулярный платеж, как только узнала о запрете фонда. По информации Mediazona, она стала третьей известной женщиной, которую приговорили к лишению свободы из-за небольших пожертвований этой организации.

Обжалование приговора

После заседания Розенфельд сразу взяли под стражу. Сейчас ее содержат в Москве до принятия решения о переводе в колонию. Адвокаты ученой намерены обжаловать приговор, однако рассмотрение апелляции ожидается не ранее чем через несколько недель.

Софии Розенфельд 50 лет. Она имеет ученую степень по биологии и работает старшей исследовательницей Института экологии и эволюции Российской академии наук. Ее исследования посвящены арктическим водоплавающим птицам. Розенфельд сохранила гражданство Израиля, а после предъявления обвинения обращалась за помощью в посольство Израиля в Москве.

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