在莫斯科，俄罗斯联邦——侵略国——的一家法院判处俄罗斯裔以色列科学家索菲娅·罗森费尔德三年半流放地监禁。她被认定犯有资助俄罗斯当局视为极端主义的组织罪，《耶路撒冷邮报》报道。

根据起诉书，此案的依据是两笔各1000卢布、汇往反腐败基金会的转账。该基金会与反对派政治人物阿列克谢·纳瓦利内有关联。俄罗斯当局于2021年将该基金会列入极端主义组织名单。纳瓦利内于2024年2月在俄罗斯监狱中死亡。

科学家的立场

该报援引独立俄语媒体Mediazona的法庭报道写道，罗森费尔德表示，她无意支持极端主义，而是希望帮助反腐败斗争。她还称，在其账户发生付款时，她正在北极北部进行科学考察，且与外界没有联系。

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这名科学家表示，在得知该基金会被禁止后，她立即取消了定期付款。根据Mediazona的信息，她成为第三名因向该组织进行小额捐款而被判处监禁的已知女性。

对判决提出上诉

庭审结束后，罗森费尔德立即被拘押。目前，在就是否将她转往流放地作出决定前，她被关押在莫斯科。这名科学家的律师打算对判决提出上诉，但预计上诉审理至少要在数周后才会进行。

索菲娅·罗森费尔德50岁。她拥有生物学学位，并担任俄罗斯科学院生态与进化研究所高级研究员。她的研究聚焦北极水禽。罗森费尔德保留了以色列国籍，并在被提起指控后向以色列驻莫斯科大使馆寻求帮助。

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