W Moskwie sąd Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — skazał rosyjsko-izraelską naukowczynię Sofię Rosenfeld na trzy i pół roku w kolonii karnej. Uznano ją za winną finansowania organizacji, którą rosyjskie władze uznają za ekstremistyczną, informuje Jerusalem Post.

Według aktu oskarżenia podstawą sprawy były dwa przelewy po 1 tys. rubli na Fundację Walki z Korupcją, powiązaną z opozycyjnym politykiem Aleksiejem Nawalnym. Rosyjskie władze wpisały fundację na listę organizacji ekstremistycznych w 2021 roku. Nawalny zmarł w rosyjskim więzieniu w lutym 2024 roku.

Stanowisko naukowczyni

Jak pisze gazeta, powołując się na relację sądową niezależnego rosyjskojęzycznego medium Mediazona, Rosenfeld oświadczyła, że nie zamierzała wspierać ekstremizmu, lecz chciała pomóc w walce z korupcją. Twierdziła również, że gdy płatności zostały dokonane z jej konta, przebywała na ekspedycji naukowej na północy Arktyki i nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym.

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Naukowczyni oświadczyła, że anulowała cykliczną płatność, gdy tylko dowiedziała się o zakazie działalności fundacji. Według Mediazony stała się trzecią znaną kobietą skazaną na więzienie za niewielkie darowizny dla tej organizacji.

Zaskarżenie wyroku

Po posiedzeniu Rosenfeld natychmiast wzięto do aresztu. Obecnie jest przetrzymywana w Moskwie do czasu podjęcia decyzji o jej przeniesieniu do kolonii karnej. Prawnicy naukowczyni zamierzają zaskarżyć wyrok, jednak rozpatrzenie apelacji jest spodziewane nie wcześniej niż za kilka tygodni.

Sofia Rosenfeld ma 50 lat. Ma stopień naukowy w dziedzinie biologii i pracuje jako starsza badaczka w Instytucie Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk. Jej badania dotyczą arktycznych ptaków wodnych. Rosenfeld zachowała obywatelstwo Izraela, a po postawieniu zarzutów zwróciła się o pomoc do Ambasady Izraela w Moskwie.

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