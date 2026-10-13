KOSPI w Seulu spadł o 4,03% w porannym handlu — Korea Herald

W Seulu w Korei Południowej główny indeks giełdowy Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) spadł we wtorkowym porannym handlu o 4,03%, do 6126,65 punktu. Po otwarciu ze spadkiem o 3,1% indeks pogłębił zniżkę o 257,59 punktu do godz. 09:15 czasu lokalnego.

Spadkom przewodziły spółki technologiczne

Jak donosi Korea Herald, nastroje inwestorów w Seulu pogorszyły się po stratach amerykańskich akcji technologicznych oraz w oczekiwaniu na publikację wyników dużych firm i danych o amerykańskiej inflacji. Po zakończeniu poprzedniej sesji w USA indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,38%, podczas gdy technologiczny Nasdaq Composite spadł o 0,44%.

Wśród spółek technologicznych akcje Samsung Electronics potaniały o 4,79%, a producenta chipów SK hynix — o 5,61%. Akcje firmy zbrojeniowej Hanwha Aerospace spadły o 3,71%, a producenta samochodów Hyundai Motor — o 5%.

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Oczekiwania na dane z USA

Inwestorzy oczekują na raport o indeksie cen konsumpcyjnych w USA, który ma zostać opublikowany w środę czasu amerykańskiego. Dane te mogą dostarczyć dodatkowych sygnałów dotyczących dalszej polityki Rezerwy Federalnej przed październikowym posiedzeniem w sprawie stóp procentowych.

Jednocześnie rosły akcje spółek rozrywkowych: Hybe, agencja zespołu BTS, zyskała 1,47%, a SM Entertainment — 1,8%. Kurs wona południowokoreańskiego wynosił 1335,70 wona za dolara amerykańskiego, czyli o 0,1 wona więcej niż na zamknięciu poprzedniej sesji.

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