首尔KOSPI早盘下跌4.03%——《韩国先驱报》

在韩国首尔，主要股指韩国综合股价指数（KOSPI）周二早盘下跌4.03%，至6126.65点。该指数开盘下跌3.1%后，截至当地时间09:15跌幅扩大至257.59点。

科技公司领跌

据《韩国先驱报》报道，在美国科技股下跌后，以及大型公司即将发布业绩报告和美国通胀数据即将公布之际，首尔投资者情绪恶化。美国上一交易日收盘时，道琼斯工业平均指数上涨0.38%，而科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.44%。

在科技公司中，三星电子股价下跌4.79%，芯片制造商SK hynix股价下跌5.61%。国防公司Hanwha Aerospace股价下跌3.71%，汽车制造商现代汽车股价下跌5%。

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等待美国数据

投资者正在等待美国消费者价格指数报告，该报告将于美国时间周三公布。这些数据可能在美联储10月利率会议前，就其后续政策提供更多信号。

与此同时，娱乐公司股票上涨：BTS所属经纪公司Hybe上涨1.47%，SM Entertainment上涨1.8%。韩元兑美元汇率为1335.70韩元，较上一交易日收盘水平高0.1韩元。

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