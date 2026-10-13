KOSPI в Сеуле снизился на 4,03% на утренних торгах — Korea Herald

В Сеуле, Южная Корея, основной фондовый индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) на утренних торгах во вторник снизился на 4,03%, до 6126,65 пункта. После открытия со снижением на 3,1% индекс углубил падение на 257,59 пункта по состоянию на 09:15 по местному времени.

Технологические компании возглавили падение

Как сообщает Korea Herald, настроения инвесторов в Сеуле ухудшились после потерь технологических акций в США и в преддверии публикации отчетности крупных компаний и данных об американской инфляции. По итогам предыдущей сессии в США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,38%, тогда как технологический Nasdaq Composite снизился на 0,44%.

Среди технологических компаний акции Samsung Electronics подешевели на 4,79%, а производителя чипов SK hynix — на 5,61%. Акции оборонной компании Hanwha Aerospace упали на 3,71%, а автопроизводителя Hyundai Motor — на 5%.

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Ожидания данных из США

Инвесторы ожидают отчет об индексе потребительских цен в США, который должны опубликовать в среду по американскому времени. Эти данные могут дать дополнительные сигналы относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы в преддверии октябрьского заседания по вопросу процентной ставки.

В то же время акции развлекательных компаний росли: Hybe, агентство группы BTS, прибавило 1,47%, а SM Entertainment — 1,8%. Курс южнокорейской воны составлял 1335,70 воны за доллар США, что на 0,1 воны больше показателя на закрытии предыдущей торговой сессии.

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