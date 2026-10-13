KOSPI в Сеулі знизився на 4,03% у ранкових торгах — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, головний фондовий індекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) у ранкових торгах у вівторок знизився на 4,03%, до 6126,65 пункту. Після старту зі спадом на 3,1% індекс поглибив падіння на 257,59 пункту станом на 09:15 за місцевим часом.

Технологічні компанії очолили спад

Як повідомляє Korea Herald, настрої інвесторів у Сеулі погіршилися після втрат технологічних акцій у США та напередодні публікації звітності великих компаній і даних про американську інфляцію. За підсумками попередньої сесії у США індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,38%, тоді як технологічний Nasdaq Composite знизився на 0,44%.

Серед технологічних компаній акції Samsung Electronics подешевшали на 4,79%, а виробника чипів SK hynix — на 5,61%. Акції оборонної компанії Hanwha Aerospace впали на 3,71%, а автовиробника Hyundai Motor — на 5%.

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Очікування даних зі США

Інвестори очікують на звіт про індекс споживчих цін у США, який мають оприлюднити в середу за американським часом. Ці дані можуть дати додаткові сигнали щодо подальшої політики Федеральної резервної системи напередодні жовтневого засідання з питань процентної ставки.

Водночас акції розважальних компаній зростали: Hybe, агентство гурту BTS, додало 1,47%, а SM Entertainment — 1,8%. Курс південнокорейської вони становив 1335,70 вони за долар США, що на 0,1 вони більше за показник на закритті попередньої торгової сесії.

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