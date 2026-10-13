Airbus przeprowadził pierwszy w Europie lot U740 Valkyrie — swojej wersji bezzałogowego samolotu bojowego opracowanego przez amerykańską firmę Kratos. Lot odbył się na nieujawnionym poligonie testowym w Europie Północnej, jak podaje AeroTime. Airbus nie ujawnił dokładnego miejsca ani daty testu.

Według Airbusa podczas testu aparat wystartował z użyciem rakietowego przyspieszacza bez potrzeby korzystania z pasa startowego, wykonywał manewry na różnych wysokościach i przy prędkościach do 0,8 Macha, a także zmienił zadanie już w locie. Firma oświadczyła, że statek powietrzny zrealizował wszystkie cele testowe.

System MARS

Testy mają otworzyć drogę do bardziej złożonych prób systemu MARS — Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure — który Airbus nazywa „europejskim mózgiem” samolotu. Według firmy system ma zapewnić niemieckim i innym europejskim operatorom kontrolę nad oprogramowaniem, aplikacjami do realizacji misji, danymi i wyposażeniem.

Airbus twierdzi, że MARS wykorzystuje oprogramowanie z elementami sztucznej inteligencji do autonomicznego wykonywania misji i koordynowania grup statków powietrznych. Jednocześnie hierarchia zarządzania przewiduje udział człowieka w podejmowaniu krytycznie ważnych decyzji.

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Plany do 2029 roku

Według oceny Airbusa etap ten pozwala utrzymać harmonogram, zgodnie z którym Airbus i Kratos Defense & Security Solutions planują do 2029 roku zaoferować gotowy do walki wspólny bojowy statek powietrzny niemieckim siłom powietrznym i innym europejskim siłom zbrojnym. Firmy rozpoczęły współpracę w lipcu 2025 roku.

Zgodnie z charakterystyką Airbusa U740 ma wewnętrzną komorę uzbrojenia, maksymalną masę startową około trzech ton, zasięg ponad 5 tys. km oraz pułap praktyczny 13,7 tys. metrów. Dla aparatu przewidziano także możliwość operowania z pasa startowego jako alternatywę dla startu z wyrzutni szynowej.

W marcu 2026 roku Airbus informował, że przygotowuje dwa nabyte od Kratosa aparaty Valkyrie do prób w locie w Manching koło Monachium. Oznaczenie U740 firma zaprezentowała w czerwcu 2026 roku przed salonem lotniczym ILA Berlin.

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