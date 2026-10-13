Airbus провёл первый в Европе полёт U740 Valkyrie — своей версии беспилотного боевого самолёта, разработанного американской компанией Kratos. Полёт состоялся на неназванной испытательной площадке в Северной Европе, сообщает AeroTime. Airbus не раскрыл точное место и дату испытания.

По данным Airbus, во время теста аппарат взлетел с ракетным ускорителем без необходимости во взлётно-посадочной полосе, выполнил манёвры на разных высотах и скоростях до 0,8 числа Маха, а также изменил задачу уже в полёте. Компания заявила, что летательный аппарат выполнил все поставленные цели испытаний.

Система MARS

Испытания должны открыть путь к более сложным тестам системы MARS — Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure, которую Airbus называет «европейским мозгом» самолёта. По заявлению компании, система должна дать немецким и другим европейским операторам контроль над программным обеспечением, приложениями для выполнения миссий, данными и оборудованием.

Airbus утверждает, что MARS использует программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для автономного выполнения миссий и координации групп летательных аппаратов. В то же время иерархия управления предусматривает участие человека в принятии критически важных решений.

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Планы до 2029 года

По оценке Airbus, этот этап позволяет сохранить график, согласно которому Airbus и Kratos Defense & Security Solutions планируют предложить боеготовый совместный боевой летательный аппарат к 2029 году для ВВС Германии и других европейских вооружённых сил. Компании начали сотрудничество в июле 2025 года.

Согласно характеристикам Airbus, U740 имеет внутренний отсек для вооружения, максимальную взлётную массу около трёх тонн, дальность полёта более 5 тыс. км и практический потолок 13,7 тыс. метров. Для аппарата также предусмотрена возможность эксплуатации со взлётно-посадочной полосы в качестве альтернативы рельсовому запуску.

В марте 2026 года Airbus сообщал, что готовит два приобретённых у Kratos аппарата Valkyrie к лётным испытаниям в Манхинге возле Мюнхена. Обозначение U740 компания представила в июне 2026 года накануне авиасалона ILA Berlin.

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