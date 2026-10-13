Airbus провів перший у Європі політ бойового дрона U740 Valkyrie — AeroTime

Airbus провів перший у Європі політ U740 Valkyrie — своєї версії безпілотного бойового літака, розробленого американською компанією Kratos. Політ відбувся на неназваному випробувальному майданчику в Північній Європі, повідомляє AeroTime. Airbus не розкрив точного місця та дати випробування.

За даними Airbus, під час тесту апарат здійснив зліт із ракетним прискорювачем без потреби у злітній смузі, виконав маневри на різних висотах і швидкостях до 0,8 числа Маха, а також змінив завдання вже в польоті. Компанія заявила, що літальний апарат виконав усі поставлені цілі випробувань.

Система MARS

Випробування мають відкрити шлях до складніших тестів системи MARS — Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure, яку Airbus називає «європейським мозком» літака. За заявою компанії, система має дати німецьким та іншим європейським операторам контроль над програмним забезпеченням, застосунками для виконання місій, даними й обладнанням.

Airbus стверджує, що MARS використовує програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту для автономного виконання місій і координації груп літальних апаратів. Водночас ієрархія управління передбачає участь людини в ухваленні критично важливих рішень.

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Плани до 2029 року

За оцінкою Airbus, цей етап дає змогу зберегти графік, за яким Airbus і Kratos Defense & Security Solutions планують запропонувати боєготовий спільний бойовий літальний апарат до 2029 року для Повітряних сил Німеччини та інших європейських збройних сил. Компанії розпочали співпрацю в липні 2025 року.

За характеристиками Airbus, U740 має внутрішній відсік для озброєння, максимальну злітну масу близько трьох тонн, дальність польоту понад 5 тис. км і практичну стелю 13,7 тис. метрів. Для апарата також передбачена можливість експлуатації зі злітної смуги як альтернатива рейковому запуску.

У березні 2026 року Airbus повідомляв, що готує два придбані у Kratos апарати Valkyrie до льотних випробувань у Манхінгу поблизу Мюнхена. Позначення U740 компанія представила в червні 2026 року напередодні авіасалону ILA Berlin.

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