空中客车完成了欧洲首次U740 Valkyrie飞行。该机是美国公司Kratos开发的无人战斗机的空中客车版本。AeroTime报道称，此次飞行在北欧一处未公开的测试场地进行。空中客车未披露测试的具体地点和日期。

空中客车表示，在测试期间，该飞行器借助火箭助推器起飞，无需跑道；其在不同高度和最高0.8马赫的速度下实施机动，并在飞行中改变了任务。该公司称，该飞行器完成了所有既定测试目标。

MARS系统

这些测试预计将为MARS系统更复杂的试验铺平道路。MARS是“多平台自主可重构安全系统”（Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure），空中客车称其为该飞机的“欧洲大脑”。该公司表示，该系统将使德国及其他欧洲运营方能够控制软件、任务应用程序、数据和设备。

空中客车称，MARS使用含有人工智能元素的软件，以自主执行任务并协调飞行器群。同时，其控制层级规定由人类参与作出至关重要的决定。

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至2029年的计划

空中客车评估认为，这一阶段能够维持既定时间表：空中客车和Kratos Defense & Security Solutions计划在2029年前向德国空军及其他欧洲武装力量提供具备作战能力的联合战斗飞行器。两家公司于2025年7月开始合作。

根据空中客车公布的性能参数，U740配备内部武器舱，最大起飞重量约3吨，航程超过5,000公里，实用升限为13,700米。该飞行器还可从跑道起降，作为轨道发射的替代方案。

2026年3月，空中客车表示，正准备在慕尼黑附近的曼兴对两架从Kratos购得的Valkyrie飞行器进行飞行测试。该公司于2026年6月、ILA Berlin航展前公布了U740这一编号。

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