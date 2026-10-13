Przedstawiciel biura politycznego Huti Mohammed al-Bukhaiti oświadczył, że ugrupowanie zada Stanom Zjednoczonym i ich interesom w regionie szybką i bolesną odpowiedź, jeśli Waszyngton przyłączy się do saudyjskich uderzeń na Huti w Jemenie. Informuje o tym NDTV World.

Oświadczenie padło po tym, jak prezydent USA Donald Trump przekazał, że rozważa dołączenie do uderzeń Arabii Saudyjskiej na Huti. Według serwisu Rijad wcześniej zwracał się do Waszyngtonu o pomoc w związku z serią ataków na obiekty infrastruktury naftowej, wojskowej i transportowej królestwa.

Ataki na Rijad i Chamis Muszajt

W poniedziałek wieczorem w Rijadzie rozległy się eksplozje. Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską oświadczyła, że przechwyciła rakietę wystrzeloną przez Huti, podczas gdy ugrupowanie poinformowało o kolejnym ataku na lotnisko w stolicy. Później koalicja ogłosiła przechwycenie i zniszczenie dwóch rakiet balistycznych, które — jak twierdziła — zostały wystrzelone w kierunku miasta Chamis Muszajt w pobliżu granicy z Jemenem.

Huti oświadczyli również, że zaatakowali dronem bazę wojskową w Chamis Muszajt. Al-Bukhaiti wezwał pracowników saudyjskich obiektów naftowych i lotnisk do opuszczenia tych miejsc, ponieważ ugrupowanie uważa je za cele.

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Ograniczono pracę lotniska i loty

Po sobotnim uderzeniu w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, w którym zginęło 13 osób, a setki zostały ranne, lotnisko nie wznowiło działalności w poniedziałek. Saudyjskie władze opublikowały nagrania z kamer monitoringu, na których widać eksplozję w hali odlotów i spadające płonące odłamki.

Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej zaleciła obywatelom amerykańskim zachowanie maksymalnej ostrożności podczas korzystania z lotnisk królestwa, a amerykańskim urzędnikom państwowym — wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na takie podróże. Etihad Airways odwołały wszystkie loty do i z Rijadu do przyszłego tygodnia, a także zawiesiły loty do Dammamu i Dżuddy. Gulf Air odwołały wszystkie loty do Rijadu do soboty, a Delta odroczyła uruchomienie bezpośredniego połączenia między Atlantą a saudyjską stolicą.

Wojna domowa w Jemenie, gdzie koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską wspiera rząd w konfrontacji z Huti, ponownie nasiliła się w lipcu. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk potępił powtarzające się ataki na Arabię Saudyjską i wezwał strony do zaprzestania eskalacji.

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