Представитель политического бюро хуситов Мохаммед аль-Бухайти заявил, что группировка нанесет быстрый и болезненный ответ США и их интересам в регионе, если Вашингтон присоединится к саудовским ударам по хуситам в Йемене. Об этом сообщает NDTV World.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ударам Саудовской Аравии по хуситам. По данным издания, Эр-Рияд ранее обращался к Вашингтону за помощью из-за серии атак на объекты нефтяной, военной и транспортной инфраструктуры королевства.

Атаки на Эр-Рияд и Хамис-Мушайт

В понедельник вечером в Эр-Рияде прозвучали взрывы. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате ракеты, запущенной хуситами, тогда как группировка сообщила об очередной атаке на аэропорт столицы. Позднее коалиция объявила о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые, по ее утверждению, были запущены в направлении города Хамис-Мушайт возле границы с Йеменом.

Хуситы также заявили, что атаковали беспилотником военную базу в Хамис-Мушайте. Аль-Бухайти призвал работников саудовских нефтяных объектов и аэропортов покинуть эти места, поскольку группировка считает их целями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работу аэропорта и рейсы ограничили

После удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу, в результате которого погибли 13 человек и сотни были ранены, работа аэропорта в понедельник не возобновилась. Саудовские власти опубликовали записи камер наблюдения, на которых видны взрыв в зале вылета и падение горящих обломков.

Посольство США в Саудовской Аравии посоветовало американским гражданам соблюдать максимальную осторожность при пользовании аэропортами королевства, а государственным служащим США — заранее получать разрешение на такие поездки. Etihad Airways отменила все рейсы в Эр-Рияд и из Эр-Рияда до следующей недели, а также приостановила рейсы в Даммам и Джидду. Gulf Air отменила все рейсы в Эр-Рияд до субботы, а Delta отложила запуск прямого сообщения между Атлантой и саудовской столицей.

Гражданская война в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительство в противостоянии с хуситами, вновь активизировалась в июле. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил повторные атаки на Саудовскую Аравию и призвал стороны прекратить эскалацию.

Читай нас в