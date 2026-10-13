胡塞武装政治局成员穆罕默德·布海提表示，如果华盛顿加入沙特阿拉伯针对也门胡塞武装的打击，该组织将对美国及其在该地区的利益作出迅速而痛苦的回应。NDTV World报道。

这一声明是在美国总统唐纳德·特朗普表示，他正在考虑加入沙特阿拉伯对胡塞武装的打击之后作出的。据该媒体报道，利雅得此前因该王国石油、军事和交通基础设施设施遭到一系列袭击而向华盛顿寻求帮助。

对利雅得和海米斯穆谢特的袭击

周一晚间，利雅得传出爆炸声。由沙特阿拉伯领导的联盟表示，其拦截了一枚由胡塞武装发射的导弹，而该组织则称对首都机场发动了又一次袭击。随后，该联盟宣布拦截并摧毁了两枚弹道导弹；联盟称，这些导弹是朝靠近也门边境的海米斯穆谢特市发射的。

胡塞武装还称，他们用无人机袭击了海米斯穆谢特的一处军事基地。布海提呼吁沙特石油设施和机场的工作人员离开这些地点，因为该组织将其视为目标。

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机场运营和航班受到限制

在周六利雅得哈立德国王国际机场遭袭、造成13人死亡和数百人受伤后，该机场周一未恢复运营。沙特当局公布了监控录像，画面显示出发大厅发生爆炸，以及燃烧的碎片坠落。

美国驻沙特阿拉伯大使馆建议美国公民在使用该王国机场时保持最高程度的谨慎，并要求美国政府雇员在进行此类出行前获得批准。阿提哈德航空公司取消了至下周前往和离开利雅得的所有航班，并暂停了飞往达曼和吉达的航班。海湾航空公司取消了截至周六的所有利雅得航班，达美航空则推迟开通亚特兰大与沙特首都之间直飞航线的计划。

也门内战在7月再次升级，在这场冲突中，由沙特阿拉伯领导的联盟支持政府与胡塞武装对抗。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克谴责了针对沙特阿拉伯的反复袭击，并呼吁各方停止升级局势。

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