W Izraelu przywódcy polityczni mogą rozważyć odwołanie szefa Sztabu Generalnego Ejala Zamira po wyborach parlamentarnych 27 października, jeśli prawicowe siły utrzymają władzę. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelski Channel 14.

Spór o zastępcę

Według stacji telewizyjnej konflikt jest związany z powołaniem zastępcy szefa Sztabu Generalnego. Zamir nalega na kandydaturę Oriego Gordina, byłego dowódcy Północnego Okręgu Wojskowego. Jednocześnie kierownictwo polityczne popiera obecnego dowódcę Południowego Okręgu Wojskowego, Janiva Asora.

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Rola Oriego Gordina

Channel 14, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli służb bezpieczeństwa, twierdzi, że Zamir dokłada znacznych starań, aby powołać Gordina mimo stanowiska kierownictwa politycznego. Według oficerów sztabu wojskowego Gordin otrzymał gabinet w pobliżu gabinetu Zamira w kompleksie Ministerstwa Obrony w Tel Awiwie, a także jest angażowany w kluczowe narady.

Stacja telewizyjna poinformowała również, że Gordin otrzymał obowiązki, które wcześniej wykonywał obecny zastępca szefa Sztabu Generalnego Tamir Yadai. Zamkniętym spotkaniom Zamira z politycznymi urzędnikami w tej sprawie towarzyszyły ostre spory, co zwiększyło napięcie między kierownictwem wojskowym a politycznym.

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