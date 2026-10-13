В Израиле политические лидеры могут рассмотреть отстранение начальника Генерального штаба Эяля Замира после парламентских выборов 27 октября, если правые силы сохранят власть. Об этом со ссылкой на израильский Channel 14 сообщает Anadolu Agency.

Спор о заместителе

По данным телеканала, конфликт связан с назначением заместителя начальника Генштаба. Замир настаивает на кандидатуре Ори Гордина, бывшего командующего Северным военным округом. В то же время политическое руководство поддерживает нынешнего командующего Южным военным округом Янива Асора.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль Ори Гордина

Channel 14 со ссылкой на высокопоставленных чиновников в сфере безопасности утверждает, что Замир прилагает значительные усилия для назначения Гордина, несмотря на позицию политического руководства. По словам офицеров военного штаба, Гордину предоставили кабинет неподалеку от кабинета Замира в комплексе Министерства обороны в Тель-Авиве, а также привлекают к ключевым совещаниям.

Телеканал также сообщил, что Гордин получил обязанности, которые ранее выполнял действующий заместитель начальника Генштаба Тамир Ядаи. Закрытые встречи Замира с политическими чиновниками по этому вопросу сопровождались острыми спорами, что усилило напряженность между военным и политическим руководством.

Читай нас в