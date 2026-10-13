Channel 14: в Ізраїлі можуть усунути главу Генштабу — Anadolu Agency

В Ізраїлі політичні лідери можуть розглянути усунення начальника Генерального штабу Еяля Заміра після парламентських виборів 27 жовтня, якщо праві сили збережуть владу. Про це з посиланням на ізраїльський Channel 14 повідомляє Anadolu Agency.

Суперечка щодо заступника

За даними телеканалу, конфлікт пов'язаний із призначенням заступника начальника Генштабу. Замір наполягає на кандидатурі Орі Гордіна, колишнього командувача Північного військового округу. Водночас політичне керівництво підтримує нинішнього командувача Південного військового округу Яніва Асора.

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Роль Орі Гордіна

Channel 14, посилаючись на високопосадовців у сфері безпеки, стверджує, що Замір докладає значних зусиль для призначення Гордіна, попри позицію політичного керівництва. За словами офіцерів військового штабу, Гордіна забезпечили кабінетом неподалік від кабінету Заміра в комплексі Міністерства оборони в Тель-Авіві, а також залучають до ключових нарад.

Телеканал також повідомив, що Гордін отримав обов'язки, які раніше виконував чинний заступник начальника Генштабу Тамір Ядаї. Закриті зустрічі Заміра з політичними посадовцями через це питання супроводжувалися гострими суперечками, що посилило напруження між військовим і політичним керівництвом.

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