在尼日利亚，经济和金融犯罪委员会（EFCC）就一起洗钱案对尼日利亚铝冶炼公司（ALSCON）及该公司董事、俄罗斯公民德米特里·扎维亚洛夫提出指控。该委员会称，此案涉及涉嫌未申报总额为5.8243亿奈拉的转账，Premium Times Nigeria报道。

2024年的转账

EFCC称，ALSCON和扎维亚洛夫未以书面形式向反洗钱特别控制部门（SCUML）通报该公司账户在2024年3月至7月期间进行的交易。

根据起诉材料，Udatson Nigeria于3月收到1.4752亿奈拉、4月收到1.5603亿奈拉、5月收到1.2143亿奈拉、7月收到1.2734亿奈拉。清单中还包括4月向Urico Global Services转账的1512万奈拉，以及6月支付给克里斯托弗·阿佐古的1500万奈拉。

该委员会表示，尼日利亚2022年《防止和禁止洗钱法》第11(1)(b)条规定，必须以书面形式向SCUML通报此类转账。

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法院审理

案号FHC/ABJ/CR/644/2025的案件由阿布贾联邦高等法院审理。EFCC表示，扎维亚洛夫面临六项经修改的指控。

ALSCON代理总经理伊梅·因扬代表公司对全部六项指控不认罪。ALSCON的律师请求撤销指控，并表示该公司无罪。法院将实体审理的开始日期定为2027年1月27日。

扎维亚洛夫代表UC Rusal，据该媒体报道，该公司持有ALSCON的大多数股份。

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