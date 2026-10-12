В Нигерии Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предъявила обвинения Aluminium Smelter Company of Nigeria (ALSCON) и директору компании, гражданину России Дмитрию Завьялову, по делу об отмывании средств. По версии комиссии, дело связано с предполагаемым несообщением о переводах на общую сумму 582,43 млн найр, сообщает Premium Times Nigeria.

Переводы в 2024 году

EFCC утверждает, что ALSCON и Завьялов не сообщили письменно Специальному подразделению по контролю за отмыванием средств (SCUML) об операциях со счета компании, проведенных в период с марта по июль 2024 года.

Согласно материалам обвинения, Udatson Nigeria получила 147,52 млн найр в марте, 156,03 млн найр в апреле, 121,43 млн найр в мае и 127,34 млн найр в июле. В перечне также указаны 15,12 млн найр, переведенные Urico Global Services в апреле, и 15 млн найр, выплаченные Кристоферу Азогу в июне.

Комиссия заявила, что письменное информирование SCUML о таких переводах предусмотрено пунктом 11(1)(b) Закона Нигерии о предотвращении и запрете отмывания средств 2022 года.

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Рассмотрение в суде

Дело № FHC/ABJ/CR/644/2025 рассматривает Федеральный высокий суд в Абудже. По данным EFCC, Завьялову предъявлены шесть измененных пунктов обвинения.

Исполняющий обязанности генерального директора ALSCON Име Иньянг от имени компании не признал ее вину по всем шести пунктам. Адвокат ALSCON попросил отменить обвинения, заявив о невиновности компании. Суд назначил начало рассмотрения дела по существу на 27 января 2027 года.

Завьялов представляет UC Rusal, которая, по данным издания, владеет большинством акций ALSCON.

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