EFCC oskarża ALSCON i jej dyrektora o pranie 582 mln nair — Premium Times Nigeria
W Nigerii Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) postawiła zarzuty Aluminium Smelter Company of Nigeria (ALSCON) oraz dyrektorowi spółki, obywatelowi Rosji Dmitrijowi Zawjałowowi, w sprawie prania pieniędzy. Według komisji sprawa dotyczy domniemanego niezgłoszenia przelewów o łącznej wartości 582,43 mln nair, informuje Premium Times Nigeria.
Przelewy w 2024 roku
EFCC twierdzi, że ALSCON i Zawjałow nie poinformowali na piśmie Specjalnej Jednostki Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (SCUML) o operacjach z rachunku spółki przeprowadzonych między marcem a lipcem 2024 roku.
Zgodnie z materiałami oskarżenia Udatson Nigeria otrzymała 147,52 mln nair w marcu, 156,03 mln nair w kwietniu, 121,43 mln nair w maju i 127,34 mln nair w lipcu. Na liście wskazano również 15,12 mln nair przelanych do Urico Global Services w kwietniu oraz 15 mln nair wypłaconych Christopherowi Azogu w czerwcu.
Komisja oświadczyła, że pisemne poinformowanie SCUML o takich przelewach jest przewidziane w art. 11 ust. 1 lit. b nigeryjskiej ustawy o zapobieganiu i zakazie prania pieniędzy z 2022 roku.
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Postępowanie sądowe
Sprawę nr FHC/ABJ/CR/644/2025 rozpatruje Federalny Sąd Najwyższy w Abudży. Według EFCC wobec Zawjałowa postawiono sześć zmienionych zarzutów.
Pełniący obowiązki dyrektora generalnego ALSCON Ime Inyang w imieniu spółki nie przyznał się do winy we wszystkich sześciu punktach. Adwokat ALSCON wniósł o oddalenie zarzutów, oświadczając, że spółka jest niewinna. Sąd wyznaczył rozpoczęcie rozprawy merytorycznej na 27 stycznia 2027 roku.
Zawjałow reprezentuje UC Rusal, która, według publikacji, posiada większościowy pakiet akcji ALSCON.