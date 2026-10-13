В Кении правящая партия United Democratic Alliance (UDA) начала завершающий этап низовых выборов перед Национальным съездом делегатов. На нем члены партии смогут ратифицировать предложенную предвыборную коалицию с Orange Democratic Movement (ODM). Председатель Национального избирательного совета UDA Энтони Мваура сообщил Nation Kenya, что голосование планируют завершить в ноябре 2026 года, а съезд запланирован на март 2027 года.

На съезде также должны избрать общенациональное руководство UDA. Ратификацию предложенного коалиционного соглашения планируют провести перед всеобщими выборами в Кении, назначенными на 10 августа 2027 года.

Переговоры о коалиции

В январе Национальный исполнительный комитет UDA уполномочил президента Кении Уильяма Руто начать коалиционные переговоры с лидером ODM Обуру Огингою. Оба политика уже назначили техническую группу из 10 человек, которая подготовит совместный предвыборный манифест. Также они, по данным издания, должны создать еще одну группу из 10 представителей для ведения коалиционных переговоров.

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Низовые выборы UDA запланировала в графстве Самбуру на 16 октября, а 17 октября — в графствах Тана-Ривер, Вихига, Мандера, Накуру, Бомет и Тарака-Нити. Ранее партия провела голосование в Момбасе, а также в Кисии, Нанди, Керичо, Баринго, Бунгоме, Исиоло, Марсабите и Ваджире.

Представительство на местах

На уровне избирательных участков UDA будет избирать по 20 должностных лиц. Согласно руководству партии, это будут трое представителей религиозных групп, четверо предпринимателей, трое специалистов, четверо представителей молодежи, один представитель групп с особыми интересами, трое фермеров и двое рядовых членов партии — женщина и мужчина.

Низовые выборы и форум претендентов UDA являются составляющими подготовки Уильяма Руто к переизбранию. По состоянию на 4 февраля, по данным партии, 12 353 политика подали заявки на участие в выборах от UDA. Из них 149 претендовали на должности губернаторов, 279 — на места в Сенате, 323 — на должности женщин-представителей, 1 372 — на представительство в 290 округах, а 10 230 — на мандаты представителей районов.

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