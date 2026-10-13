W Kenii rządząca partia United Democratic Alliance (UDA) rozpoczęła końcowy etap wyborów oddolnych przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Podczas zjazdu członkowie partii będą mogli ratyfikować proponowaną koalicję przedwyborczą z Orange Democratic Movement (ODM). Przewodniczący Krajowej Rady Wyborczej UDA Anthony Mwaura powiedział Nation Kenya, że głosowanie ma zostać zakończone w listopadzie 2026 roku, a zjazd zaplanowano na marzec 2027 roku.

Podczas zjazdu ma zostać również wybrane ogólnokrajowe kierownictwo UDA. Ratyfikację proponowanej umowy koalicyjnej planuje się przed wyborami powszechnymi w Kenii, wyznaczonymi na 10 sierpnia 2027 roku.

Negocjacje koalicyjne

W styczniu Krajowy Komitet Wykonawczy UDA upoważnił prezydenta Kenii Williama Ruto do rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych z liderem ODM Oburu Ogingą. Obaj politycy już powołali 10-osobową grupę techniczną, która przygotuje wspólny manifest przedwyborczy. Według publikacji mają także utworzyć kolejną grupę 10 przedstawicieli do prowadzenia negocjacji koalicyjnych.

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UDA zaplanowała wybory oddolne w hrabstwie Samburu na 16 października, a 17 października — w hrabstwach Tana River, Vihiga, Mandera, Nakuru, Bomet i Tharaka-Nithi. Wcześniej partia przeprowadziła głosowanie w Mombasie, a także w Kisii, Nandi, Kericho, Baringo, Bungoma, Isiolo, Marsabit i Wajir.

Reprezentacja lokalna

Na poziomie lokali wyborczych UDA będzie wybierać po 20 działaczy. Zgodnie z podręcznikiem partii będą to trzej przedstawiciele grup religijnych, czterej przedsiębiorcy, trzej specjaliści, czterej przedstawiciele młodzieży, jeden przedstawiciel grup o szczególnych interesach, trzej rolnicy oraz dwoje zwykłych członków partii — kobieta i mężczyzna.

Wybory oddolne i forum kandydatów UDA są elementami przygotowań Williama Ruto do reelekcji. Według danych partii na 4 lutego 12 353 polityków złożyło wnioski o udział w wyborach z ramienia UDA. Spośród nich 149 ubiegało się o stanowiska gubernatorów, 279 — o miejsca w Senacie, 323 — o stanowiska przedstawicielek kobiet, 1 372 — o reprezentację w 290 okręgach, a 10 230 — o mandaty przedstawicieli okręgów lokalnych.

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